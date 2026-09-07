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Horacio confiesa que intentó matar a Damián

Alfonsina sigue en tratos con Horacio, al que todos creen muerto, y aunque el hombre quiere dejar la mala vida atrás todavía tiene mucho por lo que pagar.

Horacio confiesa que intentó matar a Damián

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Damián va a visitar a Elisa en su nuevo puesto al frente de la procesadora Castañón. Quiere ver a su competencia que acaba de abrir y no le va nada mal. Pero en realidad ha ido a verla a ella. Vuelve a decirle que no es feliz con Florencia y que se alegra de que al menos ella lo sea con Gael. Pero cuando se marcha una lágrima corre por la mejilla de Elisa. ¡Por supuesto que sigue amando a Damián, con toda su alma!

Horacio confiesa que intentó matar a Damián

Cuando Gael entra en el despacho, Elisa le cuenta que Damián los ha visitado y Gael se enfada un poco. Pero dice que va a controlar sus celos y Elisa está contenta con esa decisión porque piensa que no deben desconfiar el uno del otro, ya que ella confía plenamente en él. ¡A Gael se le cambia la cara después de pensar en lo que hizo con Paloma!

Por otro lado, Horacio sigue vivo y a las órdenes de Alfonsina. No quieren matar a Gabino pero sí que buscan justicia. Y Horacio le confiesa a su ama algo terrible: que estuvo a punto de matar a su hijo Damián por orden de Gabino.

¿Querrá ahora Alfonsina iniciar una venganza de verdad contra él?

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