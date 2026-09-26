Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

Cahide Korludağ es la esposa de Korhan y una mujer con un objetivo muy claro: asegurarse una posición dentro de la poderosa familia Korludağ.

Ambiciosa y calculadora, sabe cómo manejar las situaciones a su favor y no duda en recurrir a la manipulación cuando lo considera necesario. Para ella, formar parte de los Korludağ no es suficiente: quiere tener su propio peso dentro de la familia.

Cahide y Korhan | Nova

Sus decisiones y estrategias acabarán afectando a quienes la rodean y complicando todavía más las relaciones entre los distintos miembros de la familia.