Sezin Akbasogullari es Cahide
Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ
Esposa de Korhan, Cahide tiene muy claro lo que quiere y no duda en mover los hilos necesarios para asegurarse su lugar dentro de los Korludağ.
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Cahide Korludağ es la esposa de Korhan y una mujer con un objetivo muy claro: asegurarse una posición dentro de la poderosa familia Korludağ.
Ambiciosa y calculadora, sabe cómo manejar las situaciones a su favor y no duda en recurrir a la manipulación cuando lo considera necesario. Para ella, formar parte de los Korludağ no es suficiente: quiere tener su propio peso dentro de la familia.
Sus decisiones y estrategias acabarán afectando a quienes la rodean y complicando todavía más las relaciones entre los distintos miembros de la familia.
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