Sühan: venganza y amor

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Sezin Akbasogullari es Cahide

Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

Esposa de Korhan, Cahide tiene muy claro lo que quiere y no duda en mover los hilos necesarios para asegurarse su lugar dentro de los Korludağ.

Cahide, una mujer ambiciosa que solo busca hacerse un hueco en la familia Korludağ

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Nova
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Cahide Korludağ es la esposa de Korhan y una mujer con un objetivo muy claro: asegurarse una posición dentro de la poderosa familia Korludağ.

Ambiciosa y calculadora, sabe cómo manejar las situaciones a su favor y no duda en recurrir a la manipulación cuando lo considera necesario. Para ella, formar parte de los Korludağ no es suficiente: quiere tener su propio peso dentro de la familia.

Cahide y Korhan
Cahide y Korhan | Nova

Sus decisiones y estrategias acabarán afectando a quienes la rodean y complicando todavía más las relaciones entre los distintos miembros de la familia.

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