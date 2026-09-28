Memo, el protagonista de Mi camino es amarte

Memo Santos, es el gran protagonista de Mi camino es amarte. Es un conductor de camión, trabajador y de gran corazón cuya vida da un giro inesperado cuando descubre que tiene una hija, fruto de una relación pasada.

Memo está interpretado por el actor Gabriel Soto, visto en otras series de Nova como Vino el Amor.

Su viaje para encontrar a su hija lo llevará a Daniela Gallardo, una paisajista que adoptó a la niña. Susana González viene de otras series como Mi Fortuna es Amarte y da vida a Daniela.

Memo hará todo lo posible por recuperar el tiempo perdido con su hija mientras inenta vivir una historia de amor con Daniela.

Mientras Memo lucha por formar parte de la vida de Isabella, él y Daniela descubren una conexión que poco a poco se transforma en amor. Sin embargo, El camino del amor las mentiras, las ambiciones y los intereses de quienes los rodean amenazan con separarlos y poner en peligro a la familia que sueñan construir.

Más Noticias Así es Mi camino es amarte, la nueva serie que llega a Nova

¿Logrará Memo vivir y disfrutar del verdadero amor, tanto del que siente por su hija como por la mujer de la que se ha enamorado mientras la buscaba?