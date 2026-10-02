Cuando Elisa acude a casa de su tía Carmina para recoger el vestido de novia de su madre Estefanía, Carmina se muestra muy amable y la deja sola para que se vista. Pero cuando Elisa va a salir de casa descubre que ¡Carmina la ha encerrado!

Quiere vengarse de ella. Pero en ese momento aparece Gael con la excusa de que va a robarla, igual que Damián la robó cuando Elisa iba a casarse con él.

Pero cuando están a solas Gael la consuela diciendo que solo estaba fingiendo para escapar de Carmina pero que no tiene derecho, ni él ni nadie, a interponerse en su unión con Damián, si es lo que quiere.

En la iglesia, Damián está pidiendo que se cancele la boda porque piensa que Elisa está con su hermano, pero en ese momento aparecen los dos en un caballo.

Y por fin ¡Elisa y Damián se casan! Los dos están guapísimos y todos los invitados sonríen.

Aun así, en el convite Elisa no deja de mencionar que el casamiento es solo un negocio y que solo va a durar uno o dos años, como mucho. A pesar de que Elisa ha confesado a Gael que se casa perdidamente enamorada de Damián, para dejarlo tranquilo cuando él le preguntó si está segura del paso que iba a dar.

Pero después Elisa va a ver los caballos y aparece Damián, en el sitio en el que se besaron por primera vez. Esta pareja tiene todo un historial de momentos románticos juntos.

De hecho, ambos siguen llevando el amuleto que tenían de pequeños y que los unía. Así que Damián le dice que eso demuestra que a pesar de todo lo que dice se casa con él por amor. ¡Y entonces se besan! Sin haber nadie delante. Por lo que no tienen que aparentar que se quieren. ¡Se quieren de verdad!