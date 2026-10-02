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Reyhan escucha a Emir decir que no la salvó de Vural por amor y se lleva una gran decepción

Reyhan escucha por casualida una conversación entre Emir y Zafer y descubre que su marido asegura que arriesgó su vida por ella por pena y no porque esté enamorado.

Reyhan escucha a Emir decir que no la salvó de Vural por amor y se lleva una gran decepción

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Nova
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Zafer habla con Emir de Reyhan. Está convencido de que su amigo, que se casó con ella obligado, ha terminado enamorándose. "Casi mueres por protegerla", le recuerda al hijo de Hikmet, que recibió un disparo de Vural para impedir que el delincuente se llevara a Reyhan contra su voluntad.

Emir se excusa diciendo que la salvó de su secuestrador por pena y no por amor. Lo que no sabe es que Reyhan está escuchando la conversación y se lleva una gran decepción. Creía que su marido comenzaba a sentir algo por ella.

Tras marcharse Zafer, Reyhan le cambia la venda del brazo a su marido, aunque no puede olvidar sus palabras. Pese a todo, la joven sigue preocupándose por su esposo y cuidándolo. El hijo de Cavidan no puede dejar de mirarla. Está muy agradecido por sus atenciones y la anima a estudiar enfermería, pero ella no está por la labor y, cuando termina de curarlo, se retira a su habitación muy seria. Emir se percata de que a su esposa le pasa algo, pero no imagina que ha escuchado su conversación con Zafer.

Reyhan no guarda rencor a su marido Emir

Al día siguiente, Reyhan no puede dejar de pensar en lo que Emir dijo sobre ella a su íntimo amigo y llega a la conclusión de que no debería atribuir un significado especial a lo que hizo su marido por ella. "Es un hombre capaz de arriesgar su vida por cualquiera", le dice a la periquita.

Reyhan no se hace ilusiones con Emir

En ese momento, Emir entra en su cuarto y la escucha hablar en voz alta. El hijo de Hikmet intenta explicarle que ha malinterpretado sus palabras. Le asegura que lo que vivieron fue una situación límite cuando Vural la secuestró y que, en un momento así, habría ayudado a cualquiera. "Te entiendo y puedes quedarte tranquilo. Aunque estemos casados, los dos sabemos que nuestro matrimonio no es más que una firma", le contesta la joven, dolida.

Reyhan se sincera con Emir: "Los dos sabemos que nuestro matrimonio no es más que una firma"
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