Fausto Beltrán verá peligrar su matrimonio y su papel como padre con la aparición de Memo

Fausto Beltrán, al que da vida Mark Tatcher, vive entregado a su trabajo. Es un ambicioso empresario dispuesto a todo para conservar su poder, su prestigio y el control sobre quienes lo rodean.

Además, es el marido de Daniela y su papel como padre adoptivo de Isabella se verá en la cuerda floja cuando aparezca Memo Santos, el padre biológico de la niña. Pero no solo eso, su condición de esposo también sufrirá cuando Daniela empiece a sentir cosas por Memo.

Isabella también sufrirá al pensar que desde que sabe que es adoptada su padre Fausto quizás no la quiera como antes.

¿Habrá una segunda oportunidad para Fausto?