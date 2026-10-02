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Úrsula Hernández no cesará hasta recuperar a Memo de nuevo
Úrusla es la pareja de Memo que se verá relegada a un segundo plano cuando aparezcan Isabella y Daniela.
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Úrsula Hernández es una de las villanas de Mi camino es amarte.
De primeras, es la pareja y prometida de Memo al inicio de la historia. Es impulsiva y manipuladora y no acepta perder al hombre que ama. Cuando Memo conozca la existencia de su hija Daniella todas sus prioridades cambiarán.
Y cuando descubra a Daniela, la madre adoptiva de su hija biológica, Úrsula se irá borrando de su mente.
Esta hará lo que sea para recuperarlo.
Úrusla está interpretada por la actriz Sara Corrales.
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