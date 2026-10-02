Úrsula Hernández no cesará hasta recuperar a Memo de nuevo

Úrsula Hernández es una de las villanas de Mi camino es amarte.

De primeras, es la pareja y prometida de Memo al inicio de la historia. Es impulsiva y manipuladora y no acepta perder al hombre que ama. Cuando Memo conozca la existencia de su hija Daniella todas sus prioridades cambiarán.

Y cuando descubra a Daniela, la madre adoptiva de su hija biológica, Úrsula se irá borrando de su mente.

Esta hará lo que sea para recuperarlo.

Úrusla está interpretada por la actriz Sara Corrales.