Mi camino es amarte

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Úrsula Hernández no cesará hasta recuperar a Memo de nuevo

Úrusla es la pareja de Memo que se verá relegada a un segundo plano cuando aparezcan Isabella y Daniela.

Úrsula Hernández no cesará hasta recuperar a Memo de nuevo

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Úrsula Hernández es una de las villanas de Mi camino es amarte.

De primeras, es la pareja y prometida de Memo al inicio de la historia. Es impulsiva y manipuladora y no acepta perder al hombre que ama. Cuando Memo conozca la existencia de su hija Daniella todas sus prioridades cambiarán.

Y cuando descubra a Daniela, la madre adoptiva de su hija biológica, Úrsula se irá borrando de su mente.

Esta hará lo que sea para recuperarlo.

Úrusla está interpretada por la actriz Sara Corrales.

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