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Paloma miente a Ramona y dice que está embarazada de Enrique Tovar

Su abuela encuentra el resultado que confirma que está esperando un hijo y Paloma no quiere que sepa que es de Gael.

Paloma miente a Ramona y dice que está embarazada de Enrique Tovar

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Ramona está enfadada consigo misma al enterarse de que Paloma está esperando un hijo. No quiere que le pase como a su madre, que también fue madre soltera y Paloma creció sin un padre. Así que se va a encargar de decirle a Gael que espera un hijo pero su nieta la frena diciéndole que hace meses que no ve a Gael y que el bebé en camino es de Enrique Tovar.

Enrique mientras tanto está muy cariñoso en un banco de la calle con Florencia. No pueden besarse para que nadie malinterprete la situación. Florencia le pide que vaya a su boda con Damián pero para el chico es demasiado doloroso. Y cuando se despiden ¡el coche de Alfonsina para detrás de ellos! Ellos no la ven pero ella ve con sus propios ojos a la futura mujer de su hijo intimando con Enrique.

Paloma miente a Ramona y dice que está embarazada de Enrique Tovar

Elisa mientras tanto pide a Paloma que por favor acuda a su boda. Aunque entiende que no quiera ir le dice que para ella sería muy importante porque sigue siendo una persona a la que quiere mucho, como siempre.

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