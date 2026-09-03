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Gael y Paloma se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

Paloma le pone a prueba para ver si todavía sigue enamorado de Elisa y al final Gael miente a Elisa y acaba rendido a Paloma.

Gael y Elisa se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

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Por otro lado, Elisa vive un día histórico. Ya tiene en marcha la nueva procesadora de habaneros de La Ermita, la competencia directa de la procesadora de los Arango.

Y lo ha conseguido con el apoyo de Gael.

Mientras Paloma sigue sin quitarse de la cabeza a Gael y le dice que está segura de que él no está ya enamorado de Elisa, que solo la quiere por costumbre porque es lo que ha hecho toda su vida. Entonces empieza a conquistarlo y él la culpa de hacer que pierda la razón ante su juego de seducción porque es un hombre.

Gael y Elisa se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

Encima Gael le dice que la echan mucho de menos pero que no va a cambiar sus planes de casarse con Elisa. Encima, Gael miente a Elisa cuando ella dice que extraña a Paloma porque hace mucho que no la ve y le pregunta a él si la ha visto y dice que no.

Pero entonces Gael recuerda cuando hace poco ¡se ha besado con Paloma! “Estás jugando con fuego”. Gael se deja llevar, aunque no esté enamorado de Paloma, por eso piensa que no puede hacer eso y se tiene que ir.

Gael y Elisa se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"
Gael y Elisa se entregan a la pasión: "No va a pasar nada que tú no quieras"

Paloma insiste tanto que al final Gael acaba rendido ante sus encantos y los dos terminan entregándose a la pasión.

“Voy a ayudarte a descubrir lo que verdaderamente sientes Gael”, le dice y además añade “No va a pasar nada que tú no quieras”.

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