Cesur salva la vida de Sühan sin saber que es la hija de su peor enemigo

Cesur se dirige al pueblo donde vive Tahsin Korludağ, el hombre al que culpa de la tragedia que marcó a su familia. Su intención es vengarse de él, pero en su camino se cruza con su hija, Sühan, que va a lomos de su yegua Serena, a la que no puede detener. Cesur evita una tragedia y consigue salvarla de una muerte segura al conducir su coche hasta el borde del acantilado para desviar al animal.

Sühan está muy agradecida y Cesur se queda a cuadros cuando descubre que es la hija de su enemigo. La joven no entiende qué le ha podido pasar a su yegua, porque es muy dócil y nunca se había comportado así. No se imagina que alguien muy cercano a ella ha intentado acabar con su vida. "Estoy en deuda con usted", le manifiesta la hermana de Korhan a Cesur, y él le contesta sonriendo: "Ya veré cómo cobrarlo".

Sin embargo, el joven se percata de que Serena está herida y de que alguien ha intentado hacer daño a la yegua, así que decide cuidarla hasta que se recupere.

Sühan llega a la mansión después del susto y habla con su amiga Sirin, que trabaja para la familia Korludağ desde que era pequeña. La asistenta del hogar no para de interrogarla sobre Cesur. Quiere saber más sobre el hombre que le ha salvado la vida y le dice, sin pelos en la lengua, que su prometido Bülent solo está con ella por su dinero. "Nunca te llama y has estado a punto de morir", le recuerda, antes de animarla a conocer a otros hombres. "Mereces encontrar a tu amor verdadero", le espeta.

Mientras tanto, Cesur lleva su coche a reparar tras haber colisionado contra un árbol cuando salvó la vida a Sühan. El hombre que va a reparar su vehículo está preocupado por él porque sabe que ha llegado al pueblo para acabar con Tahsin. "Empieza una nueva vida lejos de estas tierras", le ruega, pero Cesur está lleno de resentimiento hacia el patriarca de los Korludağ. "Les arrebataré todo lo que tienen y Tahsin me lo dará en bandeja de plata", afirma muy serio.

La relación con los Korludağ comienza a complicarse cuando Cesur compra unas tierras de Tahsin y su hijo Korhan va a hablar con él para recuperarlas. Le explica que su progenitor se las vendió a otro cliente y que hay que anular la venta. Pero Cesur no está por la labor y se enemista con el hermano de Sühan, que ha acudido acompañado por Bülent, el prometido de su hermana.

Unos días más tarde, Sühan visita la propiedad de Cesur después de que su hermano le cuente que su yegua malherida está en su casa. Le puede la curiosidad, entra en el interior de su vivienda y se queda perpleja al descubrir que el joven no tiene muebles y duerme en un colchón en el suelo.

Cesur la sorprende allí y ella le explica que ha venido a ver a Serena. La hija de Tahsin se muestra arisca con él y el empresario cree que reacciona así porque se ha enamorado de él. "Aléjate de mí. No sé quién eres. No te conozco", le dice en tono desafiante. Antes de abandonar la propiedad, Sühan le advierte de que su padre, Tahsin, no es un hombre que se ande con tonterías. Lo que ella no sabe es que Cesur ha llegado al pueblo precisamente para destruirlo.

Cesur se divierte al ver cómo actúa Sühan cada vez que lo ve. Se pone nerviosa cuando está a su lado, así que decide bloquearle el paso en el pueblo para provocar su enfado. El empresario lleva un ramo de flores y un perfume y Sühan cree que son para ella, pero él le dice, en tono sarcástico, que son para otra persona. ¿Acabará surgiendo el amor entre ellos?