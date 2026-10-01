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Masal vuelve a hablar después de años en silencio y deja a Kemal y Leyla sin palabras

Masal vuelve a hablar para sorpresa de su padre y Leyla. Esto ocurre después de la fuerte discusión de Kemal y la niñera.

Masal vuelve a hablar después de años en silencio y deja a Kemal y Leyla sin palabras

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Leyla está preocupada por Masal porque sabe que su único deseo es volver a ver a su madre, que la abandonó cuando era tan solo un bebé. Así que la cuidadora de la hija de Kemal intenta buscarla, pero sin éxito. La mujer se ha ido a vivir al extranjero y su intención es no volver nunca más.

Leyla cree que la pequeña debe saberlo para que siga adelante con su vida y decide contarle la verdad. Su reacción es de tristeza, aún más cuando ve a su padre, Kemal, enfadarse al descubrir que la niñera se ha inmiscuido en su vida.

Leyla le habla a Masal de su madre

Al ver cómo discute su padre con Leyla, la niña se esconde entre las sábanas de su cama y se tapa los oídos. Kemal le pide a Leyla que salga de la habitación. No quiere incomodar a su hija y prefiere tratar este asunto en privado.

Kemal y Leyla discuten delante de Masal

El hermano de Hikmet está muy nervioso y le pide explicaciones a Leyla. No entiende cómo se ha atrevido a indagar sobre su mujer cuando le dijo explícitamente que no hablara de ella en casa. "Te debí dejar en la cárcel", le dice muy enfadado.

Leyla estalla y le dice lo que piensa. Está convencida de que Kemal quedó traumatizado después de que su mujer los abandonara y que necesita afrontar lo ocurrido.

El tío de Emir está muy preocupado por su hija y no sabe cómo abordar con ella el tema de su madre. Entonces, Masal sale de su habitación, se acerca a él, le coge de la mano y le dice unas palabras que lo dejan completamente sorprendido: "Papi, te quiero más que a nadie en el mundo".

Kemal se queda de piedra porque, por fin, escucha la voz de su hija. La pequeña llevaba sin hablar desde que su madre desapareció de su vida sin dejar rastro.

Masal le pide a su padre que no despida a Leyla

Masal le cuenta que Leyla le ha dicho que él la quiere mucho y que tiene un corazón muy grande. ¡Qué momento más bonito viven padre e hija!

La pequeña le pide encarecidamente a su padre que no despida a Leyla y él le promete que no lo hará.

Kemal va en busca de la cuidadora de su hija y llega justo a tiempo. Leyla está dispuesta a marcharse de esa casa para no volver más, pero él le pide que se quede. Masal también quiere que continúe a su lado. La niñera no puede contener las lágrimas al escuchar hablar a la pequeña y ambas terminan fundiéndose en un emotivo abrazo.

Leyla se emociona al ver que Masal habla
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