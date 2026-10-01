Cesur salva la vida de Tahsin en un incendio y se gana la confianza de los Korludağ

Tahsin celebra su cumpleaños por todo lo alto rodeado de familiares y amigos. Cesur aprovecha la fiesta para colarse en la celebración, ver de cerca a su enemigo y presentarse ante él. El padre de Sühan ya ha oído hablar del joven, ya que Korhan acudió anteriormente a su propiedad para intentar comprarle unas tierras y él se negó a vendérselas.

Cesur aprovecha su encuentro con Tahsin para dejarle claro que no piensa renunciar a las tierras que compró legalmente, por mucho que su familia insista en que existen irregularidades en la compraventa. "He estado en Estambul investigando y he descubierto que destruyó varias plantaciones de olivos en un área protegida para construir un hotel", le asegura en tono desafiante.

Antes de que Cesur abandone la celebración, Sühan se acerca para hablar con él y le confiesa que desconocía todo lo relacionado con sus tierras. "No sabía nada de esto", le asegura la joven. Cesur aprovecha el momento para piropearla y decirle lo guapa que está.

Bülent se percata de que ambos están hablando y no puede ocultar su incomodidad. Poco después, aprovecha la fiesta de cumpleaños de Tahsin para pedirle matrimonio a Sühan sin saber que Cesur, escondido, está presenciando la escena. "Quiero estar para siempre contigo", le declara enamorado. Sin embargo, ella no acepta la propuesta y se limita a decirle que no es el momento adecuado.

La reacción de Bülent no se hace esperar. El hijo de Mihriban se enfada y pierde los nervios con Sühan. En ese momento aparece Cesur para defenderla y Bülent termina marchándose muy enfadado.

Más tarde, Sühan telefonea a Cesur para pedirle que abandone Korludağ. "Por favor, vete de aquí. Haz tu vida en otro sitio", le ruega. Él está dispuesto a marcharse, pero con una condición: quiere que se lo pida mirándole a la cara. Además, le lanza una pregunta que la deja sin respuesta: "¿Por qué no le dijiste que sí a Bülent?".

Mientras tanto, Tahsin se acerca a la finca de Cesur para hablar con él y descubrir qué ha venido a buscar realmente a Korludağ. El joven aprovecha el encuentro para plantearle hacer negocios juntos, pero su conversación se ve interrumpida cuando su casa comienza a arder.

Bülent, que ve a Cesur como una amenaza para su relación con Sühan, ha provocado el incendio sin saber que Tahsin también se encuentra en el interior. Cesur consigue salvar la vida del hombre al que considera su gran enemigo.

Más Noticias Cesur salva la vida de Sühan sin saber que es la hija de su peor enemigo

Tahsin queda en deuda con él por segunda vez, ya que, en la primera ocasión, salvó a su hija de una muerte segura cuando se yegua se desbocó. Como agradecimiento, le propone instalarse en su mansión hasta que reconstruyan su casa. Sin saberlo, acaba de abrirle las puertas de su hogar al hombre que ha regresado dispuesto a ajustar cuentas con él.