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Damián y Elisa se van a casar

Alfonsina ha dado el beneplácito a su hijo a casarse con la mujer de sus sueños. ¿Pueden fiarse de sus intenciones? ¿Por qué habrá cambiado de opinión?

Damián y Elisa se van a casar

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Alfonsina ha cambiado de opinión y da el visto bueno a que Damián se case con Elisa. No se va a oponer. Su hijo no la cree pero ella deja claro que no tiene segundas intenciones.

Elisa y Damián celebran su fiesta de compromiso.

Florencia es una de las invitadas y no se quería perder la derrota de Alfonsina frente a Elisa. ¡Quiere celebrar que ya no controla a su hijo!

Pero Alfonsina es la que ha provocado todo eso. ¿Qué tramará para permitir que Damián y Elisa se casen?

Damián y Elisa se van a casar

Alfonsina hasta pide perdón en público a Elisa por haberle hecho pagar por el pasado de su familia, del que ella no tenía la culpa.

Damián y Elisa se van a casar

Elisa establece las condiciones con Damián sobre este matrimonio, y justo antes de la celebración le dice que no se le olvide que para ellos eso es una cena de trabajo. Ahora la intención de Damián es utilizar ese tiempo para volver a enamorarla.

Damián y Elisa se van a casar

La principal intención de Elisa de casarse con Damián es alejar a Gael de ella. Porque él le ha confesado que la sigue amando, que no puede olvidarla y que es muy infeliz con Paloma igual que Paloma lo es con él. Por lo que ha decidido que va a separarse de ella.

Damián y Elisa se van a casar

Elisa está asustada de que Gael vuelva a estar cerca de ella así que la única manera de alejarlo es casarse con su hermano Damián y eso va a hacer.

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