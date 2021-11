Los suegros de Dafne irrumpen en casa de Bárbara para llevarse a sus nietos

Los padres de Néstor, el difunto marido de Dafne, han hecho un llamamiento para encontrar a sus nietos y Bárbara lo ha visto. Ella cree que Dafne está ocultándoselos de manera injusta y se pone en contacto con ellos.

Se presentan en la casa de Bárbara y ella los abre para que no sólo vean a sus nietos, sino que consigan que Dafne se vaya con ellos. No sabe nada de la oscura intención que tienen y solo imagina con alegría la posibilidad de deshacerse de la molesta Dafne. Sin embargo, cuando ellos se llevan por la fuerza a su nieto, Bárbara empieza a sospechar que no ha actuado con limpieza.