"Si hubieses sido un buen padre no habrías abandonado a Ariadna ni a Tadeo"

Por un lado, la madre de Dimi se ha enterado de que una chica de su escuela está embarazada y piensa apoyar a la junta de padres para que tomen medidas contra ella. Lo que no sabe es que esa chica es la novia de su propio hijo. Además, Olga está pensando organizar una fiesta para su bebé que no piensa compartir con Gemma ya que, según ella, no pertenecen a la misma clase.

Por otro lado, a Eduardo las cosas no le han salido demasiado bien por su cuenta y ha vuelto a casa de los Falcón. Ariadna le ha dejado muy claro que no piensa volver con él y que ahora él para ella solo es el padre de su hijo. El que tampoco ha perdido la oportunidad de dejarle las cosas claras a Eduardo es Álvaro, lo que ha ocasionado una fuerte discusión... Si no te quieres perder las duras palabras que Álvaro le dice a Eduardo solo tienes que reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.