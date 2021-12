Gael dimite dejando a todos, incluida a Romi, sin palabras

Tras enterarse de que no es el hijo biológico de Bárbara y Joaquín, Gael esta irreconocible y, según Romi "ha perdido su luz". Todo estallará en un día muy importante en la redacción, pues han de enseñarle a un exigente cliente las propuestas para la campaña publicitaria sobre pastillas para adelgazar que quiere lanzar y Gael se comportará de una manera muy extraña.

Gael es el responsable de la campaña y, para sorpresa de todos, no solo llega tarde a la reunión, si no que llega borracho y chulesco, haciendo que la reunión sea todo un desastre... Si quieres ver la reunión y como Gael deja a todos, incluida a Romi, sin palabras, no dudes en reproducir el vídeo que encabeza esta noticia.