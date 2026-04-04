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Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina

Tania escucha que Cristina se dio cuenta de que Alberto no está tomando sus pastillas y le advierte. ¡Quieren subirle la dosis para mantenerlo quieto!

Tania le dice a Alberto que no se tome las pastillas que le da Cristina

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Philipe es un hombre que ve los cuadros que pinta Alberto y va a su casa a mostrar su interés por adquirir más de sus obras.

Le dice que los que tiene ¡ya están en Nueva York!

Cristina no da crédito. De hecho no deja a Alberto ni ver la tarjeta del comerciante de arte diciéndole que es un estafador.

Además, Cristina le pide a Marina, la enfermera, que vuelva a darle las pastillas a Alberto aunque sea molidas en la comida, porque tiene que necesitarla. Él debería estar dormido y en cambio está despierto y haciedno muchas preguntas.

Marina piensa que lo nota diferente y que quizás las esté engañando y no esté tomando las pastillas que le dan, porque son muy fuertes y él está muy espabilado últimamente.

¡Pero Tania lo está escuchando todo detrás de la puerta!

Así que se lo cuenta a Alberto, porque él siempre se ha portado muy bien con ella. Le advierte de que no se tome el batido de Cristina porque le metieron las pastillas dentro al darse cuenta de que no se las está tomando.

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