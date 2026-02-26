Ana y Alberto vuelven a estar juntos y se entregan a la pasión

La relación de Ana y Alberto ha dado un giro inesperado. Cuando pensaban que se separarían para siempre, han tomado la decisión de volver a estar juntos.

Se encuentran en su lugar secreto, la terraza, y Alberto le cuenta a Ana que ya ha iniciado los trámites de su divorcio.

Además, Ana encuentra un regalo de Alberto: un montón de gruyas de papeles de colores y una historia que explica lo que significa. Son símbolo de esperanza y cualquiera que reciba mil gruyas podrá elegir un deseo. Y su deseo es estar junto a Ana toda la vida. Lleva meses haciéndola para ella y ahora sabe que su deseo está a punto de cumplirse.

Ana y Alberto pasan una noche de pasión juntos como hacía mucho que no la pasaban. Es oficial. ¡Vuelven a ser pareja! Y fantasean sobre cómo les gustaría que fuera su vida como pareja.