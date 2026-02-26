Velvet el nuevo imperio

Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez

La antigua empleada desapareció y nadie excepto Carlos sabe qué pasó con ella. Pero se autoconvence de que no.

Velvet el nuevo imperio - Carlos quiere hacer con Ana lo mismo que con Katy Méndez: la mató

Carlos está perdiendo los papeles otra vez. Después de que Ana rompa con él, decide regalarle un local para que ponga una boutique y de paso tenerla cerca y controlada. Ana no puede aceptar el regalo porque le parece demasiado, no es algo que harían los amigos y mucho menos una expareja.

Ana se lo cuenta a Marga, su mejor amiga, y ella le dice que tenga cuidado con el préstamo que le ha ofrecido, porque Carlos no es de fiar.

Ana también le cuenta a Alberto que Carlos quería ponerle una boutique para que venda sus diseños y él se queda a cuadros y le dice que Carlos está obsesionado con ella. Pero la pareja sigue decidida a que nada ni nadie empañe el dulce momento que están viviendo juntos.

El jefe de Carlos en Saghun & Globlal quiere quitárselo de en medio y lo envía a su sede en Panamá, para poder protegerlo, pero Carlos ofrece quedarse en Nueva York, donde es su mano derecha en los negocios.

Está observando comportamientos extraños en él, como que despida a la trabajadora que era la madre de Katy Méndez. Dándose la casualidad de que Katy era otra empleada muy cercana a Carlos que desapareció sin dejar rastro.

Aunque se lo niegue hasta a sí mismo, Carlos sabe perfectamente qué pasó con Katy: él la mató. Igual que acabó con la vida de Rodrigo, el amigo de Ana que la alertó sobre la empleada de la empresa de Carlos.

¿Cuánto tardarán Ana y los demás en descubrir qué Carlos es un asesino? Porque lo cierto es que ya está empezando a sospechar.

Bárbara se lleva a Cristina de vacaciones por el bienestar de su amiga.

Después de encontrarla tirada en el sofá con un montón de pastillas encima llamó a un médico amigo suyo para que la atendiera y se preocupara de que no saliera de la habitación sola.

Ahora ha decidido que lo mejor es que se vayan de viaje para que vuelva más fortalecida. Cristina no quiere ir para no dejar el camino libre a la mujer que le ha robado a Alberto, según ella.

Pero Bárbara le asegura que ha dejado gente encargada de que observe todos los movimientos que pasen en Velvet para descubrir la identidad de esa chica.

