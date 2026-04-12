Mateo va a Los Cayos a rescatar a Alberto

Mateo aparece en Los Cayos para rescatar a Alberto. Ante la situación cada vez más complicada, Cristina y Alexandre contratan un helicóptero para llevarse a Alberto a otra parte.

Pero hasta Marina la enfermera decide no seguir con la farsa de Fiorella y el pintor. ¡No quiere ser cómplice de un secuestro!

Mateo llega justo en el momento en el que llevan a Alberto medio drogado y dormido en un coche.

Cristina quiere darse prisa para llevárselo, pero por fin Mateo se enfrenta a ellos, golpea a Alexandre que se lleva a rastras a Cristina mientras grita que quiere estar con Alberto. Pero Alexandre dice que tienen que huir porque van a llamar a la policía.

Ya más tranquilos, Mateo se sienta con Alberto y descubre que Tania no sabía nada de quién era. Y Mateo quiere llevársela porque es la única testigo de los hechos.