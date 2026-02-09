Momento destacado
Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio
Estaba empezando a pensar que era la amante de su marido Alberto.
Cristina y Bárbara no dejan de cuchichear sobre Ana. Tiene un viaje de trabajo con Alberto y este no quiere que Cristina vaya, así que se empieza a preocupar de que viajen solos. ¿Y si Ana es la mujer que le escribía cartas de amor a Alberto?
Además, no les parece normal que anunciara su relación con Mateo tan de pronto, sin que nadie supiera nada antes.
Pero todas sus dudas se aclaran en un momento, cuando ven a Ana besarse con nada menos que Carlos Aristizábal.
Ahora ya Cristina puede permitir que viajen juntos porque sabe que Ana tiene otro novio.
