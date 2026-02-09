Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Estaba empezando a pensar que era la amante de su marido Alberto.

Velvet el nuevo imperio - Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Publicidad

Nova
Publicado:

Cristina y Bárbara no dejan de cuchichear sobre Ana. Tiene un viaje de trabajo con Alberto y este no quiere que Cristina vaya, así que se empieza a preocupar de que viajen solos. ¿Y si Ana es la mujer que le escribía cartas de amor a Alberto?

Además, no les parece normal que anunciara su relación con Mateo tan de pronto, sin que nadie supiera nada antes.

Pero todas sus dudas se aclaran en un momento, cuando ven a Ana besarse con nada menos que Carlos Aristizábal.

Ahora ya Cristina puede permitir que viajen juntos porque sabe que Ana tiene otro novio.

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Leona ya no quiere seguir ocultándole la verdad a Benjamín y habla con Jacinta para advertirla

Velvet el nuevo imperio - Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Cristina se queda tranquila al ver que Ana tiene novio

Secretos de familia - Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre

Ceylin descubre que el cadáver encontrado es de su padre

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón
Momento destacado

La tragedia golpea a Ruth: Raquel y Calixto pierden la vida al huir de los hombres de Escandón

Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa
Momento destacado

Raquel descubre que Gabriela está retenida contra su voluntad en su propia casa

Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida
Momento destacado

Martín finge tomarse las pastillas para evitar que Bustillo acabe con su vida

Martín desconfía del tratamiento que le pone el administrador del psiquiátrico y decide no tomarse las pastillas que le suministra.

Velvet el nuevo imperio - Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet
Momento destacado

Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet

Las dos mujeres se enfrentan: sus disputas del pasado siguen vigentes en la actualidad.

Velvet el nuevo imperio - Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Ana va a trabajar con Carlos y con Alberto

Secretos de familia - Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Serdar confiesa a Yekta que Çinar mató a Zafer

Doña Hortensia destapa el plan de Bustillo para acabar con la vida de Martín

Doña Hortensia destapa el plan de Bustillo para acabar con la vida de Martín

Publicidad