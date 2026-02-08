Gloria descubre que Isabel trabaja en Velvet

Gloria va a ver con sus propios ojos que Isabel es la nueva jefa de taller de la colección que va a diseñar Ana para Velvet.

Gloria sigue acusándola de asesinato, aunque bien sabe que la verdadera madre de Alberto fue encarcelada por una falsa acusación.

Isabel no es ninguna asesina, es más, enviaron un hombre para matarla cuando descubrieron que tenía una relación con Benjamín.

Ese hombre, el sicario, no era amante de Isabel, tal y como Gloria insiste. Lo que querían hacer creer era que el sicario y ella estaban compinchados para estafar a Benajmín, y así consiguieron que la encerraran. Aunque la verdadera razón fueron los celos.

Gloria fue bastante sincera diciéndole a Isabel que la iba a encarcelar de por vida, aun sabiendo que era inocente.

Lo que Gloria no sabía era que Isabel se casó con Benjamín en México: fue su primera esposa. Por lo que el segundo matrimonio se anula.

Gloria amenaza a Isabel diciéndole que es una mujer muy poderosa en Nueva York y que tenga cuidado con ella. Pero Isabel le dice que ya perdió todo, porque ella se lo quitó. Y ya no tiene miedo a nada de lo que pueda pasar.