Gloria cuenta en secreto a Cristina que Alberto está vivo

Gloria habla con Carlos a solas después de que él de la noticia a todo Velvet de que Alberto murió en su hotel de Turquía. Gloria no se lo cree y le sonsaca información y acaba confesando, que su hombre en Turquía encontró a Alberto muy malherido pero vivo.

Los dos tienen claro que Alberto no puede regresar a Nueva York, pero si bien antes Gloria quería que Cristina supiera que había muerto para manejarla cuando enloqueciera con la noticia, ahora le conviene que Cristina se encuentre bien, así que decide contarle la verdad: que Alberto está vivo pero que no puede saberlo nadie más. Porque si Ana se enterase se lo quitaría.

Mientras tanto en Turquía, Alberto sigue entre los heridos graves pero nadie lo traslada a un hospital para darle la atención que se merece, porque lo están dejando morir.