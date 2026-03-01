Los padres de Dínora piden perdón por el error que cometieron con su hija

Mientras las familias de Juan y Gabriela se sientan a esperar noticias suyas, reciben una visita inesperada. Los padres de Dínora Rosales y su prima Belinda aparece en su casa para pedirles perdón.

Todos reconocen que, si bien al principio pensaban que Dínora era una mujer fuerte y valiente, se le ha ido de las manos y ha terminado dejándose llevar por la locura.

Hasta Belinda que siempre ha admirado y ayudado en todo a su prima admite que no se esperaba que terminara así.

La madre de Dínora termina llorando pidiendo perdón por el comportamiento de su hija y entienden a la perfección por lo que deben estar pasando los familiares de Juan y Gabriela, que siguen secuestrados.

Entonces Dinora, que se había quedado dormida en la siesta, recuerda un episodio de su adolescencia. Ella estaba con su primer novio y su padre los encontró juntos y reaccionó insultándola porque ella era muy joven.

Su padre quería tener un hijo pero nació una niña y ya no pudieron tener más. Desde entonces Dínora se encargó de vivir el resto de su vida si dejar que ningún hombre la doblegue.