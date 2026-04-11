Enrique es detenido por la muerte de Valentín mientras Valeria está embarazada

Enrique por fin recibe su merecido.

Valeria estaba sufriendo porque sabe que en el encontronazo que tuvieron Enrique y Valentín en el campo, Otegui empujó al prometido de Valeria y cayó por un terraplén, causándole la muerte.

Valeria lo sabe y se lo confiesa a Blanca, pero no puede decir nada.

Además ha descubierto algo más: ¡Valeria está embarazada! Cuando se lo cuenta a Enrique le deja claro que el padre puede ser tanto él como el fallecido Valentín. Pero Enrique le asegura que es una buena noticia y que va a cuidar de ese hijo y a vivir como una familia los tres.

Pero los planes no salen así. La policía acude a Velvet y se lleva a Enrique Otegui detenido por el asesinato de Valentín.

Además, Valeria va al hospital acompañada por su madre Gloria, decidida a terminar con el embarazo. Y es cuando su madre le abre los ojos y le dice que nunca le hizo caso cuando le advertía de que Enrique era peligroso.

Entonces Valeria reacciona y le dice que no va a dejar que nadie controle su vida y que ¡quiere tener a su hijo!