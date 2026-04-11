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Enrique es detenido por la muerte de Valentín mientras Valeria está embarazada

Valeria no sabe cuál de los dos puede ser el padre de su hijo pero se siente muy culpable por la muerte de su prometido, aunque ella no hizo nada.

Enrique es detenido por la muerte de Valentín mientras Valeria está embarazada

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Enrique por fin recibe su merecido.

Valeria estaba sufriendo porque sabe que en el encontronazo que tuvieron Enrique y Valentín en el campo, Otegui empujó al prometido de Valeria y cayó por un terraplén, causándole la muerte.

Valeria lo sabe y se lo confiesa a Blanca, pero no puede decir nada.

Además ha descubierto algo más: ¡Valeria está embarazada! Cuando se lo cuenta a Enrique le deja claro que el padre puede ser tanto él como el fallecido Valentín. Pero Enrique le asegura que es una buena noticia y que va a cuidar de ese hijo y a vivir como una familia los tres.

Pero los planes no salen así. La policía acude a Velvet y se lleva a Enrique Otegui detenido por el asesinato de Valentín.

Además, Valeria va al hospital acompañada por su madre Gloria, decidida a terminar con el embarazo. Y es cuando su madre le abre los ojos y le dice que nunca le hizo caso cuando le advertía de que Enrique era peligroso.

Entonces Valeria reacciona y le dice que no va a dejar que nadie controle su vida y que ¡quiere tener a su hijo!

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