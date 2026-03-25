Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana y Alberto

Con motivo del divorcio de Bárbara y Enrique, la chica pidió a Gloria que le encantaría tener a Cristina a su lado en esos duros momentos. Así que la madrastra de Alberto la llama para que vaya a Nueva York.

Cristina aparece en Velvet y se acerca el primero de todos a Albertito, el hijo que Ana tuvo con Alberto. Cristina se presenta al hijo de Ana como la esposa de verdad de su padre. Recordemos que Ana sigue pensando que el padre de su hijo falleció en aquel terremoto de Turquía.

Cuando Ana y Cristina se encuentran, esta empieza a recordar algunos de los momentos que vivieron juntas en esas galerías cuando pensaba que eran amigas y no sabía que su por entonces futuro marido estaba enamorado de la costurera. Pero le dice que todo eso quedó atrás. Sabe que las dos sufrieron mucho y ahora todo es distinto. Las dos son madres.

Y propone a Ana ser amigas para apoyarse ante la adversidad como mujeres que son.

Es capaz de decir todo eso sabiendo que lleva tres años escondiendo a Alberto para convertirlo a la fuerza en su marido mientras Ana sigue llorando su pérdida.