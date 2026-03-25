Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana y Alberto

Cristina está en Nueva York y propone a Ana que sean amigas. ¡Mientras le oculta que Alberto está vivo y vive con ella!

Velvet el nuevo imperio - Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana

Publicidad

Nova
Publicado:

Con motivo del divorcio de Bárbara y Enrique, la chica pidió a Gloria que le encantaría tener a Cristina a su lado en esos duros momentos. Así que la madrastra de Alberto la llama para que vaya a Nueva York.

Cristina aparece en Velvet y se acerca el primero de todos a Albertito, el hijo que Ana tuvo con Alberto. Cristina se presenta al hijo de Ana como la esposa de verdad de su padre. Recordemos que Ana sigue pensando que el padre de su hijo falleció en aquel terremoto de Turquía.

Cuando Ana y Cristina se encuentran, esta empieza a recordar algunos de los momentos que vivieron juntas en esas galerías cuando pensaba que eran amigas y no sabía que su por entonces futuro marido estaba enamorado de la costurera. Pero le dice que todo eso quedó atrás. Sabe que las dos sufrieron mucho y ahora todo es distinto. Las dos son madres.

Y propone a Ana ser amigas para apoyarse ante la adversidad como mujeres que son.

Es capaz de decir todo eso sabiendo que lleva tres años escondiendo a Alberto para convertirlo a la fuerza en su marido mientras Ana sigue llorando su pérdida.

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Velvet el nuevo imperio - Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana

Cristina vuelve a Velvet y conoce al hijo de Ana y Alberto

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Estela sospecha que Armando le es infiel sin imaginarse que su amante es su amiga Ángela

Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y salud empieza a resentirse

Ela cruza el límite: su obsesión por Nur y su familia se le va de las manos y su salud empieza a resentirse

Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reeencuentro con Gael
Momento destacado

Ana Julia vive una noche inolvidable en su cumpleaños que termina con un emotivo reencuentro con Gael

Andrés sale del calabozo y toma una decisión arriesgada: huir con Elsa
Momento destacado

Andrés sale del calabozo y toma una decisión arriesgada: huir con Elsa

"Eres mi hijo": la confesión de Lamberto que destroza a Andrés
Momento destacado

"Eres mi hijo": la confesión de Lamberto que destroza a Andrés

El joven descubre en el calabozo el secreto mejor guardado de su madre, pero rechaza a su verdadero padre, Lamberto.

Velvet el nuevo imperio - Cristina le presenta a Alberto a un mejor amigo falso
Momento destacado

Cristina le presenta a Alberto a un mejor amigo falso

Cristina sigue tejiendo los hilos de la vida inventada de Alberto. ¡No le deja ver ni contactar con nadie real de su pasado!

Ceylin quiere usar a Omër para acabar con Yekta pero Yekta va a hacer lo mismo contra Ilgaz

Ceylin quiere usar a Omër para acabar con Yekta pero Yekta va a hacer lo mismo contra Ilgaz

Me atrevo a amarte - Victoria está triste por la aparición de Lucrecia, la supuesta novia de Alejandro

Victoria está triste por la aparición de Lucrecia, la supuesta novia de Alejandro

El embarazo de Nur desata el caos en los Yıldız y pone a Tufan contra las cuerdas

El embarazo de Nur desata el caos en los Yıldız y pone a Tufan contra las cuerdas

Publicidad