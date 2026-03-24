Cristina le presenta a Alberto a un mejor amigo falso

Cristina tiene buenas noticias para Alberto aunque él no quiere verla ni hablar con ella. Menos desde que no entiende por qué no mejora y solo tiene que tomar la medicación que ella le da.

Pero ella le cuenta que el psiquiatra le ha dado permiso para tomar el siguiente paso: va a conocer a su mejor amigo. Entonces llama a un tal Felipe. Pero ¿quién ese ese hombre?

Alberto no lo conoce, por supuesto, y nosotros tampoco.

Cristina ha llevado a una persona que no conoce de nada a Alberto haciéndose pasar por su mejor amigo y encima le ha ordenado bien que diga que tiene suerte de tener a una gran mujer como ella a su lado.

Hasta le está contando anécdotas de su pasado juntos ¡pero es todo mentira! Se está inventando una nueva vida que nada tiene que ver con la que tuvo Alberto.

Cristina sonríe malévola. ¡De momento, su plan está saliendo perfecto!

Pero en cualquier momento el castillo de naipes se puede venir abajo.

Marina, la cuidadora de Cristina, sabe que si le sigue dando esas pastillas a Alberto él va a terminar mal y le puede afectar a ella misma. ¡Será detenida también por cómplice de Cristina!

Así que le propone a Alexandro, con el que mantiene una relación, que se marchen. Pero él no quiere y Marina piensa que es porque también ama a Gloria. Aunque Alexandro el deja claro que Gloria solo es su jefa.