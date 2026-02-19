Velvet el nuevo imperio

Ana le cuenta la verdad de su relación con Alberto a Carlos

Decide ser sincera para no empezar una historia entre mentiras, pero Carlos no confía en que hayan dejado el pasado entre ellos atrás.

Toda la historia de Alberto y su recién aparecida madre Isabel han hecho mella en Ana, que no quiere más mentiras a su alrededor. Así que decide contarle a su novio Carlos Aristizábal quién era ese hombre con el que ella tuvo una relación que la marcó tanto.

Y ese hombre es Alberto. Carlos dice que ya se lo imaginaba, porque siempre la está protegiendo.

Insiste en que Alberto quiere tenerla cerca a toda costa y por eso la enreda con cosas de trabajo. A pesar de que Ana deja claro que ella quiere seguir en Velvet porque su sueño es ser diseñadora, papel que está cumpliendo en la casa de modas, y que tiene que culminar su trabajo con ellos.

Velvet el nuevo imperio - Carlos no cree que Ana haya superado a Alberto ni viceversa

Pero Carlos solo piensa que es una estrategia de ambos para seguir cerca. Hay cosas de su relación que no le encajan, como por qué se casó Alberto con Cristina o qué pasó en la época en la que estaba en Miami, y decide pagar a alguien para que lo investigue.

Carlos se presenta en el despacho de Alberto, le dice que lo sabe todo y lo amenaza con que deje de verla, puesto que Ana es suya.

Velvet el nuevo imperio - Carlos amenaza a Alberto si se acerca a Ana
