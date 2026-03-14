Carlos comunica a Ana que Alberto está muerto

Ana y todos en Velvet están con el corazón en un puño esperando noticias de Alberto.

La situación es terrible pero las malas noticias no terminan. Gloria aprovecha la situación para intentar que Alberto no regrese de Turquía y pide ayuda a Carlos, a quien a su vez ha pedido ayuda Cristina pero para intentar que lo encuentren. Pero el plan de su madrastra es otro.

Gloria no deja un cabo suelto. Tiene planes para todos. Además de con Carlos, se reúne con Alesandro para decirle que lo envía a Turquía a cambio de dinero que Cristina ha reunido una enorme cantidad de dinero para él.

Lo que tiene que hacer es averiguar algo de Alberto. Si está vivo no podrán hacer nada pero si le pasó algo Gloria piensa aprovechar lo ocurrido para quitarse a Alberto del medio. En medio de una catástrofe es muy fácil que Alberto no regrese.

Gloria sabe que aunque Alberto no volviera las acciones siguen en manos de Enzo Cafiero, es decir, Velvet ya tiene nuevo dueño. Pero ella sabe que Cristina se volvería loca con la muerte de su todavía marido y Gloria podría manejarla a su antojo y sacarle todo el dinero posible.

Por el momento, el único que sabe algo es Carlos: sus contactos en Turquía le han dicho que han recibido un hombre sin identificar, está en una camilla y los intentos por reanimarlo no surgen efecto. Entonces le pide a su contacto que, como nadie sabe que el herido es Alberto, no va a dar información sobre él a nadie hasta que reciba nuevas órdenes suyas.

Carlos mientras tanto es el encargado de contarle a Ana que ¡Alberto está muerto! Ana se derrumba y estalla en lágrimas y gritos de dolor. Ahora mismo solo encuentra consuelo en su tío Emilio o en Raúl de la riva que se encontraba con ella en el momento de recibir la noticia. ¡Qué momento tan desgarrador!

Nadie puede creer lo sucedido. Enrique por su parte comenta con Gloria que como Cristina se entere de la muerte de Alberto perderá aún más la cabeza. Pero Gloria dice que lo deje en sus manos. Enrique avisa de que si algo le ocurre a su hermana ella será la responsable. Por el momento deciden ocultarle a Cristina la muerte de Alberto.

Pero es que la realidad no es esa. Unas imágenes de Turquía muestran que Alberto está en camilla y atendido por los médicos y una máscara para respirar, pero ¡vive!