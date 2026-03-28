Bárbara visita a Cristina en Los Cayos y descubre que Alberto está vivo

Bárbara ha pedido que Cristina vaya a verla a Nueva York porque lo está pasando mal con su divorcio de Enrique y necesita cerca a su mejor amiga.

Pero Cristina le dice que no puede quedarse más tiempo y debe irse de regreso a Los Cayos.

La recomendación que le da a Bárbara es que se monte su propio mundo en el que pueda ser feliz sin que nadie le moleste.

Pero Bárbara no sabe nada de la doble vida de su amiga. Así que toma las señas de su casa a escondidas y se presenta en la puerta de la mansión de Los Cayos.

Allí la enfermera Marina no la deja pasar, pero Bárabara insiste en buscar a Cristina, pero le dicen que allí la conocen como Fiorella.

Al final consigue entrar y se encuentra con Cristina que se sorprende mucho al verla allí. ¡Y entonces aparece Alberto!

Bárbara, por supuesto, se queda pasmada, y Alberto le pregunta si se conocían de antes.

Entonces cuando se quedan a solas Cristina tiene que contar toda la verdad a su mejor amiga.

Le cuenta cómo recogió a Alberto muy malherido en el terremoto de Turquía y se lo llevó a una casa alejado de todo el mundo y lo enseñó a hablar, a caminar.

Y ahora le pide ayuda para que, apoyándose en el hecho de que Albeto perdió la memoria, la ayude a mantener esa vida que llevan en secreto para los demás.