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Bárbara visita a Cristina en Los Cayos y descubre que Alberto está vivo

A Cristina no le hace gracia que su amiga se presente sin avisar y ya ha tenido que confesarle toda la verdad, ante la mirada horrorizada de Bárbara.

Bárbara descubre que Alberto está vivo

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Bárbara ha pedido que Cristina vaya a verla a Nueva York porque lo está pasando mal con su divorcio de Enrique y necesita cerca a su mejor amiga.

Pero Cristina le dice que no puede quedarse más tiempo y debe irse de regreso a Los Cayos.

La recomendación que le da a Bárbara es que se monte su propio mundo en el que pueda ser feliz sin que nadie le moleste.

Velvet el nuevo imperio - Bárbara observa comportamientos raros en Cristina y va a visitarla a Los Cayos

Pero Bárbara no sabe nada de la doble vida de su amiga. Así que toma las señas de su casa a escondidas y se presenta en la puerta de la mansión de Los Cayos.

Allí la enfermera Marina no la deja pasar, pero Bárabara insiste en buscar a Cristina, pero le dicen que allí la conocen como Fiorella.

Al final consigue entrar y se encuentra con Cristina que se sorprende mucho al verla allí. ¡Y entonces aparece Alberto!

Bárbara, por supuesto, se queda pasmada, y Alberto le pregunta si se conocían de antes.

Entonces cuando se quedan a solas Cristina tiene que contar toda la verdad a su mejor amiga.

Le cuenta cómo recogió a Alberto muy malherido en el terremoto de Turquía y se lo llevó a una casa alejado de todo el mundo y lo enseñó a hablar, a caminar.

Y ahora le pide ayuda para que, apoyándose en el hecho de que Albeto perdió la memoria, la ayude a mantener esa vida que llevan en secreto para los demás.

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