Bárbara quiere divorciarse de Enrique ¡y sacarle todo su dinero!

Enrique lleva años viéndose con otras mujeres mientras estaba casado con Bárbara. Ella lo sabía porque lo compartía con Cristina, hasta que se dio cuenta de que había una mujer con la que se portaba de manera más especial.

Y con el tiempo descubrió que esa chica era ¡Valeria! La gerente de Velvet y Enrique fueron apasionados amantes durante mucho tiempo hasta que tuvieron que terminar mal.

Pero, aunque hayan pasado los años, la atracción entre ellos sigue existiendo y siguen trabajando juntos.

Por eso Bárbara, que los ve de nuevo, toma una decisión. Pide el divorcio a Enrique, va a quedarse con la hija que tuvieron juntos y va a a sacarle todo el dinero que pueda.

¿Se quedará Enrique Otegui sin su parte de Velvet?