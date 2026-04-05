Alberto sueña con Nueva York ¡y planea viajar allí para buscar respuestas!

Cristina tiene que viajar a Nueva York de pronto. Después de que Valentín pillara a Valeria besando a Enrique, las cosas se han tensado mucho y los dos hombres acaban en el campo con una escopeta. Allí Enrique termina herido por lo que Bárbara llama a Cristina para que vaya a ser a su hermano.

A Fiorella no le hace gracia dejar a Alberto solo pero deja a sus empleados a su cargo. Pero Alberto aprovecha su ausencia para planear un viaje a Nueva York con la ayuda de Tania.

Alberto ha soñado con una ciudad con rascacielos y piensa que puede ser Nueva York. Quiere ir alllí para averiguar más sobre su antigua vida y sobre quién es en realidad y qué le une a esa ciudad. Para colmo, que Cristina le oculte que el lugar a donde viajaba es precisamente Nueva York, no hace sino incrementar sus sospechas de que algo puede encontrar allí.

¿Qué hará Cristina cuando se entere de que Gabriel ha abandona la casa y el país?