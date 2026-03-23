Velvet el nuevo imperio

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Alberto pinta a la chica de sus sueños y su vestido rojo

Aunque no recuerda nada de su pasado, Alberto tiene u sueño recurrente y piensa que tiene que significar algo.

Velvet el nuevo imperio - Alberto pinta el vestido rojo carmín

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Alberto sigue aislado en la casa de Los Cayos en Florida. Cristina lo tiene apartado de todo mundo actual o de cualquier cosa relacionada con su pasado.

Pero Alberto intenta encontrar cualquier indicio que le recuerde a algo de su vida anterior. De hecho, las cosas que Cristina le presenta que pertenecieron a su vida, a él no le dicen nada, así que no se fía.

En cambio, sueña varias veces con una chica que lleva un vestido. Y cuando lo pinta delante de Tania, una de las trabajadoras de su casa, se da cuenta de que el vestido no es blanco. De hecho, es un color rojo carmín.

Alberto está seguro de que eso significa algo y de que la mujer que aparece en sus sueños también. ¡Si supiera que esa mujer es Ana!

Tania se alegra mucho de ver a Alberto sonreír, pero sospecha del hecho de que él no tenga más familiares ni amigos. ¿Por qué de pronto parece el hombre más solo del mundo?

Velvet el nuevo imperio - Tania sospecha de que Alberto no tenga más familia ni amigos

Además, piensa que sus cuadros deberían ver la luz y aparece un hombre que se interesa por ellos.

¿Hasta dónde viajará el cuadro del vestido carmín que tanto significó para Alberto y Ana?

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