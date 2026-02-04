Velvet el nuevo imperio

Alberto pide perdón a Ana después de sufrir un desmayo

Alberto no ha podido gestionar todo lo que tiene encima y lo está sufriendo: está haciendo daño a mucha gente.

Alberto no ha podido con toda la presión que tiene encima: el rechazo de Ana, la escena de celos que le ha montado Cristina, engañarla, los problemas en la empresa, Enrique Otegui queriendo tomar las riendas de Velvet.

Y todo eso ha terminado pasándole factura: se desmaya justo cuando Ana va a decirle que siente que Cristina haya encontrado las cartas de amor que le envió.

Después del susto, Ana va a verlo al hospital para comprobar que está bien. Aunque no estén juntos, ni puedan estarlo, lo que sienten el uno por el otro los sigue acompañando.

Alberto no ha sido consciente del daño que estaba haciendo a Ana, a la persona que quiere, solo por salvar a Velvet y a su familia. Por eso quiere hacer las cosas bien con Ana y le pide perdón por intentar que renunciara a lo que es por él.

