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Alberto estalla con Cristina: ¡no soporta esa vida que lleva!

Alberto busca recuerdos de su pasado y no los encuentra y ya no confía más en el doctor que le da una medicación que le sienta mal.

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Alberto está desesperado. Pese a la buena cara que pone a Cristina, no puede creer que en su casa no haya una solo foto, un solo recuerdo de su vida anterior juntos.

Cristina lo encuentra mientras él rebusca por todos los cajones. Alberto está muy nervioso y quiere conocer a su familia o alguien a quien conociera antes de que le pasara eso,, para poder recordar más. Intuye que Cristina no le cuenta la verdad. Ni los nombres de sus padres le dicen nada.

Su esposa solo insiste en que se tome los medicamentos, pero Alberto está seguro de que no le sientan bien. No puede parar de pensar en que el doctor le dijo hace tres años que recuperaría la memoria pero él no mejora.

Por otro lado, Cristina está preocupada porque la verdadera esposa de Gabriel Jones se coló en su casa buscando a su marido. Pero ahora Alberto adopta su nombre.

Así que Cristina pide que pongan más seguridad en su casa pero el trabajador le dice que no es posible porque para controlar todos esos aparatos necesitan internet y wifi y en esa casa no tienen nada de eso instalado.

Alberto no entiende por qué tampoco tienen internet

Alberto aparece justo en ese momento y se hace la misma pregunta: ¿por qué llevan tres años sin que instalen las antenas? Y el técnico tiene que contarle una versión que nada se parece con la realidad. Pero entonces Cristina hace el papel delante de él y le pide que se encargue de ello de una vez por todas, aunque bien se sabe que no lo hará.

Cristina se las ha ingeniado muy bien para que Alberto no tengo nada de contacto con el mundo real.

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