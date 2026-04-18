Alberto aparece justo cuando Ana va a casarse con Carlos

Llega el día de la boda de Ana y Carlos y justo antes de empezar la ceremonia ¡aparece Alberto!

Mateo entra gritando diciendo que no se puede casar. Y detrás de él entra el gran amor de la vida de Ana.

Alberto ya empezó a recodar poco a poco a Mateo y al tener a Ana frente a él le empiezan a venir un montón de recuerdos que tienen desde que son niños.

Ana no puede creer lo que ve: ¡no entiende nada y está paralizada de la sorpresa!

Carlos intenta llamar la atención de Ana mientras todos se aguantan las lágrimas y ella lo acaricia la cara y se desmaya en sus brazos.

"¿De verdad eres tú?", le pregunta mientras piensa que eso es un milagro. Alberto reacciona y se da cuenta de que ella es la mujer que pintaba en sus cuadros y veía en sus sueños.

Carlos piensa que debe ir con un doctor pero Emilio le pide que los deje hablar. Entonces Mateo interviene y dice que donde deben ir es a la policía porque lo han tenido secuestrado por tres años. ¡Ana no da crédito! Alberto está confuso porque está empezando a recordar todo. A Emilio, a Ana, a Raúl.... es como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos.

Alberto pide a Emilio que se quede con Ana mientras él va con Mateo a la policía. Carlos pide a Ana que vayan ante el juez que va a casarlos pero Ana le dice que debido a lo ocurrido no pueden seguir adelante con la ceremonia.

Carlos pregunta a Alberto quién lo tuvo secuestrado pero no lo recuerda, solo a Fiorella, y Carlos se vale de eso.

¿Qué pasará cuando Alberto recuerde que Carlos, el prometido de Ana, colaboró en su secuestro?