Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alberto aparece justo cuando Ana va a casarse con Carlos

Ana va a casarse con Carlos cuando Alberto aparece y empieza a recordar todo al verla. ¡Por fin juntos!

Alberto aparece justo cuando Ana va a casarse con Carlos

Publicidad

Nova
Publicado:

Llega el día de la boda de Ana y Carlos y justo antes de empezar la ceremonia ¡aparece Alberto!

Mateo entra gritando diciendo que no se puede casar. Y detrás de él entra el gran amor de la vida de Ana.

Alberto ya empezó a recodar poco a poco a Mateo y al tener a Ana frente a él le empiezan a venir un montón de recuerdos que tienen desde que son niños.

Ana no puede creer lo que ve: ¡no entiende nada y está paralizada de la sorpresa!

Carlos intenta llamar la atención de Ana mientras todos se aguantan las lágrimas y ella lo acaricia la cara y se desmaya en sus brazos.

Ana no dá credito: Alberto está vivo de verdad y ella ahora no puede casarse con Carlos

"¿De verdad eres tú?", le pregunta mientras piensa que eso es un milagro. Alberto reacciona y se da cuenta de que ella es la mujer que pintaba en sus cuadros y veía en sus sueños.

Carlos piensa que debe ir con un doctor pero Emilio le pide que los deje hablar. Entonces Mateo interviene y dice que donde deben ir es a la policía porque lo han tenido secuestrado por tres años. ¡Ana no da crédito! Alberto está confuso porque está empezando a recordar todo. A Emilio, a Ana, a Raúl.... es como si el tiempo no hubiera pasado entre ellos.

Alberto pide a Emilio que se quede con Ana mientras él va con Mateo a la policía. Carlos pide a Ana que vayan ante el juez que va a casarlos pero Ana le dice que debido a lo ocurrido no pueden seguir adelante con la ceremonia.

Alberto todavía no recuerda que Carlos también lo secuestró

Carlos pregunta a Alberto quién lo tuvo secuestrado pero no lo recuerda, solo a Fiorella, y Carlos se vale de eso.

¿Qué pasará cuando Alberto recuerde que Carlos, el prometido de Ana, colaboró en su secuestro?

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Alberto aparece justo cuando Ana va a casarse con Carlos

Alberto aparece justo cuando Ana va a casarse con Carlos

Mercan ya está en casa con Ceylin e Ilgaz

Mercan ya está en casa con Ceylin e Ilgaz ¡son una familia!

La familia de Civan se une para ayudarle a encontrar una cura para su enfermedad

La familia de Civan se une para ayudarle a encontrar una cura para su enfermedad

Elsa da a luz a niña preciosa en el rancho de su tía Clemencia y Armando no duda en arrebatarle a su bebé
Momento destacado

Elsa da a luz a niña preciosa en el rancho de su tía Clemencia y Armando no duda en arrebatarle a su bebé

Ceylin e Ilgaz ¡se casan por tercera vez! para recuperar a su hija
Momento destacado

Ceylin e Ilgaz ¡se casan por tercera vez! para recuperar a su hija

Civan recibe la peor noticia: le queda poco tiempo de vida y solo Nur y Mali pueden salvarl
Momento destacado

Civan recibe la peor noticia: le queda poco tiempo de vida y solo Nur y Mali pueden salvarle

Civan descubre que padece un linfoma agresivo. Su única opción para sobrevivir es un trasplante de células madre de sus padres, Nur y Mali.

Elsa está a punto de dar a luz y Armando planea dar a su nieto en adopción
Molmento destacado

Elsa está a punto de dar a luz y Armando planea dar a su nieto en adopción

Elsa vive con ilusión su embarazo y sueña con ver ya la cara de su bebé. Pero, desconoce los planes de su padre: darlo en adopción nada más nacer.

Ceylin e Ilgaz se unen ante el dolor por el rechazo de su hija

Ceylin e Ilgaz se unen ante el dolor por el rechazo de su hija

Leyla se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre adoptiva

Leyla se enfrenta a uno de los momentos más duros de su vida: la muerte de su madre adoptiva

Clemencia sorprende a su hija Nora con su marido y pierde el control

Clemencia sorprende a su hija Nora con su marido y pierde el control

Publicidad