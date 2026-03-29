Alberto ve a Ana en la televisión ¡y cree que la conoce!

Alberto convence a Cristina para salir de la casa a tomar algo. Quiere enseñarle dónde ha expuesto sus cuadros. A Cristina le da miedo incluso que alguien vea las pinturas de Alberto, por si atan cabos. Pero a él le parece bonito pintar las imágenes que tiene en su cabeza.

Mientras estaba en Nueva York, Alberto aprovechó para exponer sus pinturas y Cristina no recibió nada bien la noticia de que su marido había salido de la burbuja en la que lo tiene aislado. Así que hace todo lo posible por retenerlo, pero Alberto no aguanta más, necesita salir.

Y cuando llegan al local, ¡Alberto ve a Ana en televisión! La diseñadora está en pantalla en una entrevista, ya que le han dado un premio.

Cristina intenta desviar la mirada de Alberto de la tele y le pregunta si vio algo le llamó la atención. Él afirma que sí, que está convencido de que conoce a esa mujer de ojos grandes y oscuros.

¿Empezará a recordar más cosas ahora que ha visto a Ana y a Bárbara, dos personas de su pasado real?