Velvet el nuevo imperio

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Alberto ve a Ana en la televisión ¡y cree que la conoce!

Cristina ha intentado por todos los medios que Alberto no tuviera ni tele ni internet, pero salir de casa para exponer sus cuadros ha hecho que vea a Ana en una entrevista televisiva.

Alberto ve a Ana en la tele y está seguro de que la conoce

Publicidad

Nova
Publicado:

Alberto convence a Cristina para salir de la casa a tomar algo. Quiere enseñarle dónde ha expuesto sus cuadros. A Cristina le da miedo incluso que alguien vea las pinturas de Alberto, por si atan cabos. Pero a él le parece bonito pintar las imágenes que tiene en su cabeza.

Mientras estaba en Nueva York, Alberto aprovechó para exponer sus pinturas y Cristina no recibió nada bien la noticia de que su marido había salido de la burbuja en la que lo tiene aislado. Así que hace todo lo posible por retenerlo, pero Alberto no aguanta más, necesita salir.

Y cuando llegan al local, ¡Alberto ve a Ana en televisión! La diseñadora está en pantalla en una entrevista, ya que le han dado un premio.

Cristina intenta desviar la mirada de Alberto de la tele y le pregunta si vio algo le llamó la atención. Él afirma que sí, que está convencido de que conoce a esa mujer de ojos grandes y oscuros.

¿Empezará a recordar más cosas ahora que ha visto a Ana y a Bárbara, dos personas de su pasado real?

Nova» Series» Velvet el nuevo imperio» Mejores momentos

Publicidad

Series

Alberto ve a Ana en la tele y está seguro de que la conoce

Alberto ve a Ana en la televisión ¡y cree que la conoce!

Secretos de familia - Yekta delata a su hijo: Ömer está detrás de la detención de Ilgaz

Yekta delta a su hijo: Ömer está detrás de la detención de Ilgaz

Me atrevo a amarte - Victoria cuenta a Alejandro que Valente no fue responsable de la muerte de su madre

Alejandro se da cuenta de que Valente no fue responsable de la muerte de su madre

Bárbara descubre que Alberto está vivo
Momento destacado

Bárbara visita a Cristina en Los Cayos y descubre que Alberto está vivo

Secretos de familia - Ilgaz es detenido por corrupción ¿por culpa de Yekta?
Momento destacado

Ilgaz es detenido por corrupción ¿por culpa de Yekta?

La familia Yıldız descubre quién es Ela y teme su venganza
Momento destacado

La familia Yıldız descubre quién es Ela y teme su venganza

La familia teme que la joven busque vengarse de todos, pero su verdadero objetivo está claro: ajustar cuentas con Nur.

Leona rompe con Gael tras el ataque a sus hijos: "No podemos seguir juntos"
Momento destacado

Leona rompe con Gael tras el ataque a sus hijos: "No podemos seguir juntos"

El dolor por lo ocurrido a Ana Julia y Benjamín reabre heridas del pasado y lleva a Leona a tomar una decisión: romper con Gael.

Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Ya no hay vuelta atrás: Armando quiere enviar a Elsa a un internado y desata una fuerte discusión familiar

Bárbara le pide el divorcio a Enrique

Secretos de familia - Ilgaz y compañía derrotan a la mafia que asesinó a Pars

Ilgaz y compañía derrotan a la mafia que asesinó a Pars

Publicidad