Alberto y Ana coinciden en el mismo hospital ¡y no se ven por los pelos!

Ana y el resto del equipo Velvet se encuentra en Miami para recoger el premio a la Mujer latina del año, motivo por el que la estaban entrevistando cuando Alberto la vio en televisión.

Pero entonces la madre de Marga avisa de que han ingresado a su padre y se tienen que ir al hospital.

El mismo hospital en el que están en ese momento ¡Alberto, Cristina y su hija Cindy! La pequeña tenía que pasar consulta y de milagro no se encuentran todos cara a cara.

Mientras las chicas Velvet se dan un abrazo de apoyo ¡Alberto pasa por la espalda sin verlas!

Aunque Alberto perdió la memoria, habría reconocido a Ana al verla en persona de la misma manera que le pareció que la conocía al verla en la tele.

Hasta pintó un cuadro con su cara. Un cuadro que Cristina destruyó en cuanto lo vio. ¡Ese y muchos más! Rompió todo su arte y lo prendió fuego delante de Bárbara, que no da crédito al comportamiento de su amiga.

¡Ana habría alucinado de encontrarse a Alberto delante y vivo! De hecho, al recoger el premio se lo dedica a él, aunque haga tres años que se fue, ante la mirada de rabia de Carlos, su actual novio, que la observa desde la primera fila del desfile.