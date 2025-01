Nalan se sincera con Hayrin: "No estoy acostumbrada a que me quieran"

La fiesta que Nalan organizó a Sedat después de que este saliera de la cárcel, no salió como ella esperaba. Allí, en medio de la discoteca, se dio cuenta de que su relación con Sedat no era ni sana, ni normal. Hayrin se lo hizo saber a la salida, aunque ella no le quiso escuchar. Pero en el fondo sabe que el chófer de los Koroglu tenía la razón.

Después de la fiesta y de que Sedat se recuperara de la borrachera que allí pilló, se produce una discusión entre ambos. Nalan le reprocha que no hubiera estado junto a ella y hubiera preferido emborracharse con otras jóvenes del lugar. Para su sorpresa, Sedat la responsabiliza a ella del asunto y le dice que es ella la que debería estar más pendiente de él. Es el colmo para Nalan que se da cuenta de lo perjudicial que está siendo este matrimonio para ella.

Está tan agobiada que sale de la mansión para intentar respirar y buscar una solución a sus problemas. Una vez más Haydin la sigue y ella, aunque ella le pide que se marche, se acaba sincerando con él.