Nalan pilla a Sedat en la habitación de un hotel de la familia junto a su secretaria

Sedat y Nalan se han dado la enésima oportunidad en su matrimonio. La muerte de Feride ha provocado una gran conmoción en Nalan y ha decidido seguir los consejos que su madre le dio en vida y darle una nueva oportunidad a su marido Sedat. Él se siente fuerte y seguro tras la nueva oportunidad de Nalan, pero no sabe aprovecharla bien y lo vuelve a estropear todo.

Sedat tiene a su cargo a una guapa secretaria que parece muy interesada en él. No se lo piensa dos veces y se cita con ella en una de las habitaciones del hotel para tener un encuentro romántico. Sedat vuelve a las andadas y no parece ser consciente de que las oportunidades junto a Nalan se le están terminando. Cuando su hermana Selen descubre que ha reservado la suite, se teme lo peor y, junto a su marido y Muzo, acuden a verle para intentar descubrir qué está pasando. Cuando Sedat abre la puerta no hay opciones a la duda. Una vez más, su hermano se ha vuelto a equivocar. Intentarán evitar que Nalan se entere de lo sucedido, pero es muy tarde. Nalan aparece junto a Bilur por el hotel y descubre la infidelidad de su marido. El matrimonio con Sedat salta por los aires y esta vez parece que para siempre.