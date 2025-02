Conmoción general tras la repentina muerte de Cana y su bebé en un accidente de tráfico

Hace muy poco Cavit se reunió con Cana para presionarla y que dejara en paz a Sedat y al resto de los Koroglu. Su presencia cada vez era un problema mayor y, después de contarle a Nalan que esperaba un hijo de Sedat, las cosas se precipitaron. Gülcihan acudió a Cavit, su viejo amor y un hombre de negocios turbios, para que intentara solucionar el problema de Cana.

Cavit se reunió con ella y le dijo que se tenía que marchar del país para siempre y así evitarle más problemas a los Koroglu. Cana llegó a decirle que no estaba dispuesta a dejar su país, a los que Cavit respondió, sin tapujos, que si no le obedecía podría sufrir un accidente inesperado. Casualmente Cana acaba de sufrir un grave accidente. En el hospital no pueden hacer nada ni por ella ni por el bebé que esperaba y todos en el seno de los Koroglu quedan seriamente impresionados con la noticia; en especial, Sedat.

Cavit tiene cargo de conciencia por lo sucedido y le dice a Gülcihan que, aunque la amenazó con matarla, él no ha tenido nada que ver en el accidente y no sabe qué ha podido pasar.