El lado más celoso de Doruk sale a la luz al pensar que un compañero de trabajo de Asiye quiere conquistarla

La situación económica de los Eren sigue sin mejorar. Las clases particulares que da Ömer no son suficientes para comprar comida, por lo que Asiye y Aybike han empezado a trabajar en un supermercado para ayudar en casa.

Doruk y Berk visitan a sus novias, pero fingen que están allí por casualidad, asegurando que una tía de Berk vive muy cerca de la tienda. Sin embargo, la hermana de Oğulcan no les cree, ya que la compra que llevan no parece apropiada para una anciana: una bebida energética, desodorantes masculinos y patatas fritas. "Mi tía es la bomba. Nos ha hecho una lista un poco rara, pero no le íbamos a decir que no", se justifica Berk para salir del paso.

Doruk no puede evitar sentirse celoso al ver que su novia y su prima trabajan junto a dos chicos de su misma edad y muy guapos. “¿No te fías de tu novia?”, le pregunta Berk al notar su preocupación. Doruk intenta disimular: "Asiye solo tiene ojos para mí".

Días más tarde, el hijo de Nebahat regresa al supermercado para sorprender a Asiye, pero al llegar se le encoge el corazón al ver cómo uno de sus compañeros de trabajo la trata con especial amabilidad. Doruk teme que ese comportamiento sea un intento de conquistarla, y la rabia lo desborda. Sin poder evitarlo, le pregunta enfadado: "¿Por qué le pides ayuda a otro cuando estoy yo aquí?".

A Asiye le hace gracia la reacción de su novio y confirma lo que sospechaba: Doruk es muy celoso, aunque él lo niega.

"Soy igual de guapo que él", dice Doruk para autoconvencerse de que no hay peligro. Asiye, divertida, le responde: "Eso no es cierto… tú eres diez veces más guapo", mientras le da un beso. Doruk sonríe y replica: “Y tú eres la chica más guapa del mundo”.

Antes de despedirse, Doruk le propone hacer algo especial cuando termine su turno y, con un gesto firme, le deja claro al compañero que entre él y Asiye solo puede haber amistad.