Nalan se harta de las acusaciones y se encara con Feride por sus acusaciones sobre Hayrin

Feride sigue con sus miedos y obsesiones y Nalan es, una vez más, la víctima de sus problemas. Mientras está limpiando la habitación de su hija, encuentra una nota cariñosa de Hayrin. Feride sigue sospechando de las intenciones del chófer de los Koroglu y cuando Nalan llega a la habitación la interroga sobre su relación con él.

Nalan no se puede creer que su madre le interrogue por algo así y estalla. Nalan se siente víctima de todos los problemas y obsesiones que su madre tiene en la cabeza. Está harta de que Sedat la acuse de algo que no ha cometido, que su madre la haga responsable de la muerte de su padre y que nadie la respete. Asegura que no hay nada con Hayrin y le exige a su madre que deje de presionarla y acusarla por algo que no ha sucedido. Feride se queda sorprendida por el genio que saca Nalan en la conversación; no acostumbra a tratarla así. Nalan saca toda su fortaleza para encararse con su madre de una vez por todas y Feride aguanta el chaparrón como puede. Niega tener ninguna aventura con Hayrin y pide que la dejen en paz.