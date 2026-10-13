Tahsin recurre a una mentira para conseguir que Sühan acepte a Adalet como su madrastra

Sühan no consigue asimilar que su padre se haya casado con Adalet a sus espaldas y decide refugiarse en su apartamento de Estambul para alejarse de los problemas familiares.

Adalet, que durante años mantuvo una relación sentimental con Tahsin, intenta acercarse a la joven y la llama por teléfono para limar asperezas. Sin embargo, la hija del patriarca de los Korludağ no está dispuesta a darle una oportunidad.

Sühan no solo le reprocha que se haya casado con su padre sin contar con ella, sino que también sospecha que su verdadero interés es quedarse con su fortuna. La conversación se vuelve cada vez más tensa y las duras palabras de la joven terminan haciendo llorar a Adalet.

Decidido a recuperar la unidad familiar, Tahsin viaja a Estambul para convencer a Sühan de que regrese a Korludağ, especialmente ahora que se acercan las Navidades.

Consciente de que su hija no quiere escucharlo, recurre a una mentira desesperada: le asegura que se está muriendo. Sin embargo, su estado de salud no corre peligro. Lo único que pretende es captar su atención y conseguir que le dé una oportunidad para explicarse.

Tahsin sabe que muchos responsabilizan a Adalet de la muerte de la madre de Sühan, pero está decidido a defender a la mujer con la que acaba de casarse. Por eso, le confiesa a su hija que ambos llevan años profundamente enamorados y que Adalet siempre ha permanecido a su lado, incluso cuando ha tenido que soportar numerosos desprecios y humillaciones.

Además, quiere dejarle claro que su esposa no está con él por interés económico. Para demostrarlo, le revela un detalle que Sühan desconocía: fue la propia Adalet quien le pidió casarse en régimen de separación de bienes.

"Ella me ama de verdad. Hasta tu madre lo reconoció", le asegura Tahsin, convencido de que sus palabras harán cambiar de opinión a su hija.

Finalmente, Tahsin consigue ablandar el corazón de Sühan y convencerla de que regrese a Korludağ. Sin embargo, la joven no está dispuesta a hacerlo a cualquier precio.

Antes de volver, le exige a su padre que deje de amenazar a quienes se interponen en su camino y le pide que se lo jure. Tahsin, dispuesto a recuperar a su hija, termina aceptando su condición.

La vuelta de Sühan a la mansión se convierte en un motivo de alegría para toda la familia. La joven llega cargada de regalos para celebrar la Navidad junto a sus seres queridos y sorprende a todos con su actitud conciliadora.

Después de saludar a los presentes, se acerca a Adalet y le da la bienvenida a la familia, dejando atrás, al menos por el momento, las diferencias que las separaban.

Parece que la paz ha regresado a la mansión y que los Korludağ vuelven a estar unidos. Pero, con tantos secretos y conflictos sin resolver, ¿cuánto durará esta felicidad familiar?