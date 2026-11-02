Sühan: venganza y amor

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Cesur se niega a divorciarse de Sühan y rompe los papeles: no renunciará a su venganza contra Tahsin

Sühan se siente traicionada por su marido y está decidida a poner fin a su matrimonio. Sin embargo, Cesur se niega a concederle el divorcio mientras no haya cumplido su venganza contra Tahsin.

Cesur se niega a divorciarse de Sühan y rompe los papeles: no renunciará a su venganza contra Tahsin

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Sühan no quiere regresar a Korludağ con Cesur. Su marido le ha roto el corazón y no consigue olvidar las palabras que tanto daño le hicieron cuando le confesó que no estaba preparado para ella. Se siente engañada al descubrir que su esposo sabía, desde que se conocieron, que era hija de Tahsin, el hombre del que quería vengarse porque creía que había acabado con la vida de su padre, Hasan.

La hermana de Korhan ya no puede más. Está cansada de las mentiras y de vivir atrapada entre el amor que siente por Cesur y los deseos de venganza de su marido. Por eso, toma una decisión: pedirle el divorcio. Sin embargo, él se niega a separarse de ella antes de haber consumado su venganza contra su suegro.

Cesur rompe los papeles del divorcio

Más tarde, el abogado de la familia Korludağ se presenta ante Cesur con los papeles del divorcio para que los firme. Pero su reacción es inesperada: al ver los documentos, los rompe delante del letrado. "Eso solo empeorará las cosas", le advierte el abogado, consciente de que su actitud complicará todavía más la situación.

A pesar de todo lo ocurrido, ninguno de los dos consigue olvidar al otro. Sühan no puede quitarse a Cesur de la cabeza y él tampoco deja de pensar en su mujer. El hijo de Fügen recuerda con nostalgia la última noche que pasaron juntos, cuando Sühan le contó que había tenido una horrible pesadilla en la que él terminaba salvándole la vida.

Sühan y Cesur no dejan de pensar el uno en el otro
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