Sühan sospecha que Cesur la está engañando

Cesur y Rifat consiguen salir de la mansión de los Korludağ sin levantar sospechas. Han recuperado todos los cuadros del padre de Cesur y, en su lugar, han colocado unas copias para que Tahsin no se percate del robo.

Sühan accede a llevarlos hasta la finca de Cesur y, de camino, no para de interrogar a Rifat. Lo ha investigado y sabe que trabaja en un taller de coches y que también fue policía en el pasado. La hermana de Korhan quiere saber cómo se conocieron y Cesur le explica que fue después de sufrir un accidente al chocar contra un árbol. Rifat acudió a socorrerlo después de que Banu se lo pidiera.

Por la noche, Cesur cena con Banu y ambos celebran el éxito de la operación. Ha conseguido recuperar todos los cuadros de su padre y está feliz. Su amiga quiere saber cuándo terminará su persecución contra Tahsin y él le responde que solo lo hará cuando el malvado Korludağ pague por sus crímenes. El padre de Sühan acabó con la vida no solo de su padre, sino también de sus abuelos, algo que Cesur jamás podrá olvidar.

Su intención es convertirse en el hombre de confianza de Tahsin y conseguir que sea él mismo quien le entregue toda su fortuna con sus propias manos. Sin embargo, Banu teme que sus sentimientos por Sühan terminen interfiriendo en sus planes, especialmente cuando descubre que la besó para evitar que Rifat fuera descubierto en la mansión de los Korludağ. Está convencida de que, cuando Cesur termine con Tahsin, no será capaz de separarse de su hija, aunque él lo niega.

Por su parte, Sühan tampoco puede dejar de pensar en el beso que se dio con Cesur. Teme que el empresario la esté engañando y quiera tenderle una trampa, pero Sirin intenta tranquilizarla y le pide que deje de darle vueltas y se permita ser feliz. ¿Se habrá enamorado Sühan de Cesur?