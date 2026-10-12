Sühan rompe definitivamente con Bülent y, tras una noche de copas, le pide a Cesur que se quede con ella

Sühan toma una decisión muy importante en su vida. Decide romper definitivamente con Bülent y no dejar ninguna puerta abierta a una posible reconciliación. Para dejarle claro que su relación ha terminado, le devuelve el anillo de compromiso que él le regaló.

Cesur presencia el encuentro, pero desconoce de qué han hablado. Cuando coincide con Sühan en la mansión de los Korludağ, le pregunta directamente qué ha ocurrido. Ella le confiesa que le ha devuelto el anillo y él se alegra al escuchar que su historia de amor con el hijo de Mihriban es agua pasada. Sin embargo, Sühan le deja claro que su ruptura con Bülent no tiene nada que ver con lo que pueda sentir por él.

Mientras conversan, aparece Tahsin acompañado de Adalet y comunica a sus hijos que acaban de casarse. La noticia cae como un jarro de agua fría sobre Sühan, que abandona la mansión familiar profundamente dolida con su padre.

Cesur intenta animarla y la lleva a tomar algo a la ciudad, pero la joven bebe más de la cuenta y acaba tan borracha que él tiene que llevarla en brazos hasta el piso de los Korludağ.

A la mañana siguiente, Sühan se despierta y encuentra sobre la mesilla una nota de Cesur en la que le da los buenos días y algunos consejos para aliviar la resaca.

La hermana de Korhan apenas recuerda lo sucedido la noche anterior, pero, cuando un hombre le lleva su vestido de la lavandería, comienzan a venirle a la mente algunas imágenes. Cesur tuvo que darle un baño de agua fría para que se despejara y, después, quitarle la ropa mojada para acostarla. Aunque tiene muchas lagunas, recuerda perfectamente lo que le dijo mientras estaban en el baño: "Quítate tú también la ropa".

Sühan se muere de vergüenza al recordar sus palabras. Y la situación se vuelve todavía más embarazosa cuando su amiga Sirin llega al piso para ver cómo se encuentra y descubre que, en el reverso de la nota que le dejó Cesur, hay una frase muy reveladora: "Dormiré con el recuerdo de tus palabras".

Sühan no sabe dónde meterse. Está avergonzada por lo ocurrido, pero Sirin no puede evitar alegrarse al comprobar que su amiga, aunque fuera bajo los efectos del alcohol, se ha dejado llevar por sus sentimientos hacia él.