Sühan: venganza y amor

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Sühan rompe con Cesur tras encontrar a su padre gravemente herido de un disparo: "Se acabó"

Cesur está a punto de arrojar a Tahsin por un acantilado cuando un disparo deja al padre de Sühan gravemente herido. La joven llega al lugar y, convencida de que su marido pretendía matarlo, decide poner fin a su matrimonio.

Sühan rompe con Cesur tras encontrar a su padre gravemente herido de un disparo: "Se acabó"

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Tahsin sale de la cárcel después de que la policía no encuentre pruebas contra él y le asegura a su hija que no mató a Fügen. "Soy inocente. Alguien me tendió una trampa", le confiesa. Sühan quiere creer que su padre no es el responsable de la muerte de la madre de Cesur.

Más tarde, Cesur secuestra a Tahsin y lo lleva al acantilado donde supuestamente murió su padre, Hasan. Está decidido a acabar con él de una vez por todas, aunque el padre de Sühan insiste en que no tuvo nada que ver con la muerte de Fügen.

Cesur está fuera de sí y amenaza con arrojarlo al vacío. Antes de hacerlo, le revela que Riza le confesó que fue él quien asesinó a su padre, Hasan.

Tahsin vuelve a negar su implicación en aquella muerte y le asegura que sabe quién fue el responsable. Sin embargo, justo cuando está a punto de revelarle la verdad, alguien le dispara en el pecho con un rifle de francotirador y cae gravemente herido.

Tahsin asegura a Sühan que él no acabó con la vida de Fügen

En ese momento, Sühan llega acompañada de la policía y encuentra a su padre tendido en el suelo con una herida de bala en el pecho. «Ibas a matarle», le recrimina a Cesur. Destrozada por lo ocurrido, se quita el anillo de matrimonio y se lo entrega a su marido. "Se acabó", le dice entre lágrimas.

Finalmente, Tahsin logra sobrevivir al disparo, aunque tiene que ser operado de urgencia. El padre de Sühan decide no presentar cargos contra Cesur por lo sucedido, pero solicita protección. El hijo de Fügen tendrá prohibido acercarse a él durante tres meses y, si incumple la orden de alejamiento, podría acabar en la cárcel.

Tahsin pide una orden de alejamiento para Cesur

Mientras tanto, Cesur presta declaración en comisaría ante Serhat. Está convencido de que alguien disparó a Tahsin para impedir que revelara lo que realmente ocurrió la noche en la que murió Hasan. Antes de recibir el disparo, el padre de Korhan solo alcanzó a decirle que la muerte de su padre había sido un accidente.

Por su parte, Tahsin le pide a Sühan que se divorcie de Cesur. Ella está dispuesta a hacerlo, pero pone una condición: que su padre le cuente toda la verdad a su marido. "Te juro por mi vida que yo no he matado a nadie", le asegura Tahsin.

Tahsin le pide a su hija que se divorcie de Cesur
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