Sühan: venganza y amor

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Sühan descubre que Tahsin y Bülent han organizado su falso secuestro para separarla de Cesur y decide aliarse con el hijo de Hasan para acabar con su padre.

Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Publicidad

Nova
Publicado:

Tahsin está dispuesto a cualquier cosa para alejar a Sühan de Cesur, incluso a poner en peligro a su propia hija. El patriarca de los Korludağ organiza su secuestro con la complicidad de Bülent para inculpar al hijo de Hasan y conseguir que la joven se distancie definitivamente de él.

Tahsin es el responsable del secuestro de su hija Sühan

Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando Cesur averigua dónde está retenida Sühan y consigue rescatarla. La joven, que inicialmente sospecha que Cesur está detrás de su secuestro, no imagina quién es el verdadero responsable.

Bülent se presenta en el viejo almacén donde estaba retenida Sühan, pero la joven se ha escondido con el hijo de Fügen y no consiguen encontrarla. Tahsin también acude al lugar y comienza a ponerse nervioso ante la posibilidad de que le haya ocurrido algo malo a su hija. Lo que ninguno sospecha es que está a salvo con Cesur.

Escondida junto a Cesur, Sühan escucha una conversación entre Tahsin y sus hombres y descubre que su propio padre ha organizado el secuestro con la ayuda de Bülent.

Korhan, que también está presente, no da crédito a lo que escucha. No comprende cómo su padre ha sido capaz de poner en peligro a su propia hija. Bülent, por su parte, intenta justificar lo ocurrido: "Sühan no iba a resultar herida en el plan que ideamos".

La revelación supone un duro golpe para Sühan, que decide dejar de confiar en su padre y tomar represalias contra él.

Sühan descubre que su padre orquestó un plan para secuestrarla

Tras descubrir la verdad, Sühan decide unir fuerzas con Cesur para vengarse de Tahsin. "Mi padre se merece un castigo", le confiesa antes de sorprenderlo con una propuesta de matrimonio.

La joven quiere casarse con Cesur y trabajar junto a él para acabar con su padre. Pero ¿estará dispuesto el hijo de Hasan a aceptar una boda motivada por la venganza?

Antes de abandonar el viejo almacén, Cesur conduce a Sühan hasta un escondite subterráneo donde guarda los cuadros que recuperó de la mansión de los Korludağ y que pertenecían a su padre, Hasan.

"No van a quedar secretos entre nosotros antes de la boda", le asegura Cesur. Sühan, por su parte, le responde que la verdad ya ha salido a la luz y que puede colgar los cuadros en su casa.

Ya no hay secretos entre Emir y Sühan

¿Será esta inesperada alianza el principio de una verdadera historia de amor o una nueva batalla contra Tahsin?

Nova » Series » Sühan: venganza y amor » Mejores momentos

Publicidad

Series

Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Isabella sufre un terrible accidente en la piscina y está en coma

Isabella sufre un terrible accidente en la piscina y está en coma

Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

Cavidan acorrala a Masal para recuperar un documento comprometedor y Reyhan sale en defensa de la pequeña

¡Se desata la pasión entre Cesur y Sühan en la piscina! ¿Realidad o fantasía?
Momento destacado

¡Se desata la pasión entre Cesur y Sühan en la piscina! ¿Realidad o fantasía?

Así es el final feliz de Abismo de pasión
el gran final de una gran historia

Así es el final feliz de Abismo de pasión

Memo descubre a Fausto y a Karen besándose
Momento destacado

Memo descubre a Fausto y a Karen besándose

En la fiesta de cumpleaños, Memo ha captado con su teléfono imágenes de la relación secreta de Fausto y Karen. ¿Se lo contará a Daniela?

Masal consigue lo que parecía imposible: ¡acercar de nuevo a Emir y Reyhan!
Momento destacado

Masal consigue lo que parecía imposible: ¡acercar de nuevo a Emir y Reyhan!

Masal se convierte, sin saberlo, en la mejor aliada del matrimonio y logra que ambos dejan atrás sus diferencias y vuelvan a compartir momentos de complicidad.

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Cesur y Sühan se besan en Nochevieja tras una romántica declaración de amor, pero todo termina de la peor manera

Carmina termina en el hospital ¡con las piernas amputadas!

Carmina se suicida en el hospital después de verse con las piernas amputadas

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Karen fue la que provocó el aborto de Daniela que le cambió la vida

Publicidad