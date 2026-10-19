Sühan descubre que su padre está detrás de su secuestro y le propone matrimonio a Cesur para vengarse

Tahsin está dispuesto a cualquier cosa para alejar a Sühan de Cesur, incluso a poner en peligro a su propia hija. El patriarca de los Korludağ organiza su secuestro con la complicidad de Bülent para inculpar al hijo de Hasan y conseguir que la joven se distancie definitivamente de él.

Sin embargo, sus planes se vienen abajo cuando Cesur averigua dónde está retenida Sühan y consigue rescatarla. La joven, que inicialmente sospecha que Cesur está detrás de su secuestro, no imagina quién es el verdadero responsable.

Bülent se presenta en el viejo almacén donde estaba retenida Sühan, pero la joven se ha escondido con el hijo de Fügen y no consiguen encontrarla. Tahsin también acude al lugar y comienza a ponerse nervioso ante la posibilidad de que le haya ocurrido algo malo a su hija. Lo que ninguno sospecha es que está a salvo con Cesur.

Escondida junto a Cesur, Sühan escucha una conversación entre Tahsin y sus hombres y descubre que su propio padre ha organizado el secuestro con la ayuda de Bülent.

Korhan, que también está presente, no da crédito a lo que escucha. No comprende cómo su padre ha sido capaz de poner en peligro a su propia hija. Bülent, por su parte, intenta justificar lo ocurrido: "Sühan no iba a resultar herida en el plan que ideamos".

La revelación supone un duro golpe para Sühan, que decide dejar de confiar en su padre y tomar represalias contra él.

Tras descubrir la verdad, Sühan decide unir fuerzas con Cesur para vengarse de Tahsin. "Mi padre se merece un castigo", le confiesa antes de sorprenderlo con una propuesta de matrimonio.

La joven quiere casarse con Cesur y trabajar junto a él para acabar con su padre. Pero ¿estará dispuesto el hijo de Hasan a aceptar una boda motivada por la venganza?

Antes de abandonar el viejo almacén, Cesur conduce a Sühan hasta un escondite subterráneo donde guarda los cuadros que recuperó de la mansión de los Korludağ y que pertenecían a su padre, Hasan.

"No van a quedar secretos entre nosotros antes de la boda", le asegura Cesur. Sühan, por su parte, le responde que la verdad ya ha salido a la luz y que puede colgar los cuadros en su casa.

¿Será esta inesperada alianza el principio de una verdadera historia de amor o una nueva batalla contra Tahsin?