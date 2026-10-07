Sühan descubre el oscuro secreto que une a su padre Tahsin con la familia de Cesur

Banu queda con Sühan para desayunar y le pide que se acerque a su habitación para ayudarla a subir la cremallera del vestido. En realidad, lo que pretende es hacerle creer que ha pasado la noche con Cesur.

La hermana de Korhan se desahoga con Sirin. Está indignada con Cesur por estar tonteando con ella mientras se ve a escondidas con Banu. Su amiga lo tacha de "mujeriego" y Sühan se lleva una gran decepción. No pensaba que el empresario fuera capaz de estar con dos mujeres a la vez.

Cesur se presenta en la mansión de los Korludağ para tratar unos asuntos de negocios con Tahsin y poco después también llega Bülent. Sühan ha quedado con él con una clara intención: despertar los celos de Cesur.

El hijo de Mihriban no entiende por qué la joven lo ha invitado a su casa después de haber roto con él, pero ella le asegura que simplemente quería verlo. A Bülent, en el fondo, no le importa el motivo. "Estaré a tu lado siempre que lo necesites", le dice.

Sühan le confiesa que está hecha un lío y que no sabe lo que quiere. Reconoce que, desde que él le pidió matrimonio, ha empezado a replantearse su futuro. "No quiero cometer un error", le dice a su ex.

Tras la cena, Sühan despide a Cesur, pero antes le deja claro que no se fía de él. "Jamás caeré en tu trampa, ni yo ni mi familia", le dice enfadada.

Después de que Cesur se marche, la joven pide a su padre que sea cauteloso con él. Le revela que ha empezado a investigarlo y que le resulta muy extraño que apenas haya información sobre él en internet, especialmente tratándose de un empresario adinerado.

Sühan continúa indagando. Cesur quiere que su padre invierta en dos empresas y ella utiliza sus contactos para averiguar si realmente es solvente. Lo que descubre no le gusta nada y decide enfrentarse a él. "No voy a permitir que les saques un solo céntimo a mis padres", le dice muy enfadada. Además, le reprocha que él y su amante hayan llegado a Korludağ para engañar a toda su familia.

Cesur no entiende de qué está hablando hasta que Sühan le cuenta que Banu le hizo creer que ambos habían pasado la noche juntos en el hotel donde él se hospeda.

Furioso con su mejor amiga, Cesur va a recoger a Banu al aeropuerto y le reprocha lo que ha hecho. Ella intenta justificarse asegurando que solo pretendía facilitarle las cosas en su plan de venganza. Sin embargo, a Cesur no le hace ninguna gracia que Sühan piense que es un mujeriego.

El Alemdaroğlu está cada vez más afectado porque ve que cada vez se está distanciando más de la amiga de Sirin y se siente profundamente atraído por la hija de su enemigo. Así que termina sincerándose con ella. "Si nos hubiéramos conocido en otras circunstancias, ya llevarías mi anillo en el dedo", le confiesa. Sühan, sin embargo, le responde con contundencia que jamás lo va a querer.

Pero el golpe más duro todavía está por llegar. Sühan escucha por casualidad una conversación privada entre Cesur y Rifat y descubre algo que la deja completamente paralizada: Tahsin acabó con la vida de su padre y de una mujer.